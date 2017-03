Les bénéfices de la Scotia et de BMO bondissent

Toronto — La Banque de Montréal a affiché mardi un bénéfice net du premier trimestre en hausse de 39 %, à 1,49 milliard. Celui de la Scotia a bondi de 10 %.

Pour la BMO, le rapport financier du trimestre clos le 31 janvier comprend un gain après impôts de 168 millions réalisé avec la vente de Moneris U.S. Au cours de la même période l’an dernier, la Banque de Montréal avait engrangé un bénéfice de 1,07 milliard. Le bénéfice par action s’est établi à 2,22 $, un montant en hausse par rapport à celui de 1,58 $ par action du premier trimestre de l’exercice précédent. Après ajustements, la banque a gagné 2,28 $ par action, comparativement à 1,75 $ par action un an plus tôt.

« La bonne progression des activités est la conséquence d’une stratégie claire et d’une exécution uniforme : nous faisons ce que nous nous sommes engagés à faire, a déclaré le chef de la direction de la banque, Bill Downe, dans un communiqué. Notre plan d’action vise à offrir aux clients des produits et services intuitifs qui répondent à leurs préférences en constante évolution, tout en améliorant l’efficience de tous nos circuits de distribution. »

La Scotia

Pour sa part, la Banque Scotia a engrangé un bénéfice net de 2,01 milliards au cours de son premier trimestre, un résultat en hausse de 10 % par rapport à celui de la même période l’an dernier. La société a attribué cette amélioration aux solides résultats de ses services bancaires au Canada et à l’international. Le bénéfice par action a atteint 1,57 $ au plus récent trimestre, en hausse par rapport à celui de 1,43 $ il y a un an. La Scotia avait alors affiché un bénéfice net de 1,81 milliard. Après ajustements, la Banque Scotia a vu son bénéfice par action atteindre 1,58 $.

Le conseil d’administration de la Scotia a en outre autorisé une hausse de 2 ¢ par action du dividende trimestre, qui passera ainsi à 76 ¢ par action à compter du 26 avril.

« Le réseau canadien a de nouveau affiché un excellent trimestre, générant de solides résultats tout en investissant dans les capacités numériques afin d’améliorer l’expérience client », a expliqué dans un communiqué le président et chef de la direction de la Banque Scotia, Brian Porter, dans un communiqué. « Les activités internationales ont poursuivi leur trajectoire ascendante caractérisée par des résultats records et un sixième trimestre consécutif où le bénéfice est supérieur à 500 millions. Ces résultats sont attribuables à la forte croissance dans les pays clés de l’Alliance du Pacifique, qui présentent toujours un énorme potentiel. »