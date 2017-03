L’action de Valeant chute après une révision à la baisse de ses prévisions

L’action de Valeant Pharmaceuticals a culbuté, mardi, après que la société pharmaceutique eut indiqué que ses profits et revenus baisseraient pendant l’exercice en cours.

Le titre de Valeant a perdu 3,05 $, soit 13,9 %, pour clôturer à 18,89 $ à la Bourse de Toronto.

Le bénéfice avant impôts, intérêt, dépréciation et amortissement de Valeant devrait reculer de plus de 14 % pour s’établir entre 3,55 milliards et 3,7 milliards $US pour l’exercice 2017, a calculé Valeant. Les revenus devraient se situer entre 8,9 milliards et 9,1 milliards cette année, en baisse par rapport à ceux de 9,67 milliards de l’an dernier.

Brevets

Les prévisions ne tiennent pas compte de l’impact de la vente, annoncée en janvier, des actifs de soins de la peau de Valeant à L’Oréal, ainsi que de celle de sa participation dans Dendreon Pharmaceuticals à un conglomérat chinois privé, Sanpower Group.

La perte de protection de brevets pour plusieurs médicaments et la vente de certains autres produits devraient faire une grosse entaille dans les résultats de Valeant dans les années à venir, réduisant ses revenus de 785 millions et ses profits de 715 millions cette année.

Cependant, Valeant a admis que cet impact pourrait être atténué si un plus grand nombre de ses concurrents n’offraient pas rapidement de versions génériques de ses traitements. « J’espère que nous ferons bien mieux avec tous ces actifs, mais nous n’allons pas miser là-dessus », a expliqué mardi le directeur financier, Paul Herendeen, lors d’une conférence téléphonique.

Valeant a indiqué avoir remboursé environ 1 milliard de dette nette l’an dernier. La société s’attend à consacrer 1,9 milliard du produit net tiré de la vente d’actif au remboursement de sa dette dans la prochaine année. Son objectif est d’en rembourser en tout 5 milliards.

Grosse perte

Autrefois la plus grande société canadienne au chapitre de la valeur boursière, Valeant a vu sa réputation accuser un coup dans la dernière année et demie. Son action a perdu 85 % de sa valeur l’an dernier.

La société établie à Laval a affiché mardi une perte du quatrième trimestre de 515 millions, soit 1,47 $US par action, comparativement à celle de 385 millions, ou 1,12 $US par action, réalisée lors de la même période un an plus tôt. Les revenus ont diminué à 2,4 milliards, par rapport à ceux de 2,76 milliards de la même période en 2015.

Après ajustements, Valeant a réalisé un profit de 441 millions, soit 1,26 $US par action, en baisse par rapport à celui de 542 millions, ou 1,55 $US par action, du quatrième trimestre de 2015.

Pour l’ensemble de l’exercice, Valeant a perdu 2,41 milliards, soit 6,94 $US par action, à partir d’un chiffre d’affaires de 9,67 milliards. Lors de l’exercice précédent, elle avait réalisé une perte de 292 millions, ou 85 ¢ US par action, alors que ses revenus étaient de 10,45 milliards.