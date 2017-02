Desjardins pourrait faire une acquisition avec le produit de la vente de Western

Le président et chef de la direction de Desjardins, Guy Cormier

Toujours en processus de révision de ses activités, le Mouvement Desjardins prévoit utiliser les 775 millions découlant de la vente de Western annoncée plus tôt ce mois-ci pour accélérer certains investissements à l’interne dans de nouvelles technologies, mais aussi pour tenter de réaliser d’autres acquisitions au Canada.

Si des transactions sont conclues, elles risquent de toucher les secteurs du paiement, de la gestion du patrimoine ainsi que de l’assurance de dommage, a expliqué lundi le président et chef de la direction de la coopérative établie à Lévis, Guy Cormier. Ce dernier commentait les résultats de l’exercice 2016, pour lequel les excédents avant ristournes ont été de 1,8 milliard, en baisse de 9,5 % par rapport à l’exercice précédent.

« Le monde du paiement va se transformer en raison des technologies, a-t-il dit. Avec Desjardins Assurances générales, La Personnelle et State Farm, nous sommes troisièmes au Canada [dans l’assurance de dommage]. C’est un marché qui va se consolider dans les cinq à huit prochaines années. »

L’acquisition des activités canadiennes de l’assureur State Farm en 2014 a notamment incité Desjardins à céder Western Financial Group et Western Life Assurance à Trimont Financial, une division de l’assureur Wawanesa spécialisée dans le courtage d’assurance au Canada. La coopérative avait mis la main sur Western en 2011 pour 443 millions.

Le tiers des revenus de l’extérieur

Le plus important groupe coopératif au pays tire actuellement entre 30 et 35 % de ses revenus de l’extérieur du Québec. Cette proportion est appelée à augmenter au cours des prochaines années, a indiqué M. Cormier, en prenant soin de préciser que cela ne se ferait pas au détriment de l’offre de service au Québec.

À l’interne, au sein de sa filiale de courtage en ligne Qtrade — dans l’Ouest canadien —, Desjardins offre depuis peu les services de robots conseillers. « Si c’est porteur, comme on le pense, on voudra le déployer », a dit M. Cormier, sans toutefois dire à quel moment ce service serait offert au Québec.

Le dirigeant a attribué le recul des excédents de l’an dernier à des investissements supplémentaires de plus de 130 millions dans de nouvelles technologies, à des indemnités de départs totalisant 40 millions à la suite des réductions d’effectifs ainsi qu’à l’inscription, en 2015, d’un « gain exceptionnel » de 52 millions généré par les activités canadiennes de State Farm. « En excluant ces éléments, nos résultats de 2016 auraient été supérieurs à ceux de 2015 », a souligné M. Cormier.

Réduction de l’effectif

Peu après son entrée en fonction, le dirigeant de Desjardins avait mis en place une restructuration qui s’était traduite par le départ de 28 vice-présidents et l’abolition de 83 postes de directeurs et de directeurs principaux.

Questionné, M. Cormier n’a pas écarté une réduction de la taille de l’effectif — qui comptait 47 655 employés à la fin de 2016 — au cours de la prochaine année. « Quand entre 50 et 60 % de nos coûts concernent la masse salariale, s’il y a des changements à apporter, nous allons les faire, a-t-il affirmé. Si la question est de savoir si l’on envisage d’optimiser nos coûts, la réponse est oui. »

M. Cormier a toutefois souligné que, bon an mal an, 4000 personnes quittent annuellement Desjardins ou prennent leur retraite. Avant de procéder à d’autres restructurations, la coopérative évaluera s’il est pertinent ou non de remplacer les personnes parties.

Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre, le rendement des capitaux propres — un indicateur clé dans le secteur financier — a été de 8 %, en comparaison de 9,1 % pour l’exercice précédent. Les ristournes versées aux membres devraient totaliser 145 millions, soit un peu moins que les 154 millions versés l’an dernier. En comptabilisant les dons, commandites et autres avantages octroyés à certains membres, ce montant atteint 260 millions, estime M. Cormier.

La réflexion de Desjardins entourant l’avenir des ristournes n’est pas encore terminée, mais son président et chef de la direction a laissé entendre que les excédents risquaient davantage d’être retournés aux détenteurs de produits offerts par la coopérative. « Pour des produits comme l’assurance de dommage, l’assurance vie et les valeurs mobilières, il n’y a pas de ristournes, a-t-il dit. C’est cela que nous voulons faire évoluer. »

Quant au quatrième trimestre, le plus important mouvement coopératif financier au pays a affiché des excédents avant ristournes aux membres de 509 millions, ce qui constitue une hausse de 10 %.