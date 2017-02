MacDonald, Dettwiler achète DigitalGlobe pour 4,7 milliards

Photo: Richard Lam La Presse canadienne

Vancouver — MacDonald, Dettwiler and Associates a annoncé vendredi l’acquisition de la firme américaine DigitalGlobal pour la somme de 4,7 milliards. MDA est le leader canadien dans le domaine de l’aérospatiale. Son offre correspond à environ 35 $US par action de DigitalGlobe. La nouvelle compagnie compterait environ 4600 employés aux États-Unis et 1800 au Canada. Les conseils d’administration de MDA et de DigitalGlobe appuient unanimement le regroupement, qui devrait être finalisé pendant le deuxième semestre de 2017. MDA fournissait notamment le bras robotisé utilisé à bord de la navette spatiale. Son siège social se trouve à Vancouver.