La Banque Royale a commencé l’exercice en force

Toronto — Le bénéfice net du premier trimestre de la Banque Royale a profité d’une forte hausse depuis un an, de 24 %.

La plus grande banque canadienne rapportait vendredi que le résultat net s’est élevé à 3,027 milliards au 1er trimestre de 2017, ou un bénéfice net dilué de 1,97 $ par action, comparativement à 2,447 milliards, ou 1,58 $ par action, un an plus tôt.

Services bancaires

À lui seul, le secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises a généré un bénéfice net de 1,592 milliard, en hausse de 23 % par rapport au 1er trimestre de 2016.

Dave McKay, président et chef de la direction de la Banque Royale, croit que la forte hausse du bénéfice net au 1er trimestre est attribuable à l’investissement soutenu dans la croissance.

Par ailleurs, la Banque Royale annonce une augmentation de 5 % du dividende trimestriel versé aux actionnaires.