La Banque de Grèce juge «urgent» un accord

Photo: Yorgos Karahalis Associated Press

Athènes — Le gouverneur de la Banque de Grèce, Yannis Stournaras, a pressé vendredi Athènes et ses créanciers de conclure un accord sur la poursuite du programme de redressement du pays pour ne pas entraver le retour à la croissance.

Le premier ministre grec, Alexis Tsipras, a estimé devant le Parlement que les discussions en ce sens pourraient être bouclées vers le 20 mars, après le retour prévu à Athènes en début de semaine prochaine des représentants des institutions créancières, UE et FMI.

La Grèce, la zone euro et le FMI sont convenus de ce retour lundi à Bruxelles après des semaines de gel des négociations sur le maintien du pays surendetté sous perfusion.

Objectif

Présentant le rapport annuel de sa banque centrale, M. Stournaras a estimé que l’objectif d’une croissance de 2,5 % pour 2017, après un résultat de +0,3 % en 2016, était réalisable.

« Mais la conclusion de la deuxième revue du programme grec est urgente », a-t-il insisté, soulignant aussi la nécessité de l’inclusion rapide du pays dans le programme de rachat de dettes de la Banque centrale européenne (QE).

Il a mis en garde contre les risques liés à un environnement « d’instabilité », au vu de la série électorale en Europe et de l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis.

En matière de redressement budgétaire, il a jugé que le pays devrait boucler 2016 sur un excédent primaire (hors service de la dette) d’environ 2 % du PIB, au-delà de l’objectif assigné par UE et FMI, et réussir en 2017 à atteindre l’objectif d’un surplus de 1,75 % du PIB.

« L’ajustement budgétaire » assigné au pays « a été atteint à près de 90 % », s’est-il félicité, pointant toutefois la surcharge fiscale infligée aux Grecs.

Après le « compromis honorable » conclu lundi à Bruxelles, « le cycle de l’austérité se referme », a pour sa part déclaré M. Tsipras, qui intervenait dans un débat parlementaire.

Mesures supplémentaires

Athènes a accepté lundi de voter à l’avance des mesures supplémentaires réclamées par le FMI pour 2019, après la fin du programme actuel.

Toutefois, le gouvernement affirme qu’il ne s’agit que de rééquilibrer la politique budgétaire, les nouvelles coupes devant être compensées par des allégements équivalents.

Athènes et les représentants des créanciers doivent commencer à finaliser les détails de ces mesures la semaine prochaine.

Lors d’une réunion interministérielle vendredi soir sous l’égide d’Alexis Tsipras, le ministre de l’Économie Dimitris Papadimitriou a présenté un « plan national » pour le renforcement de la croissance, qui sera présenté aux créanciers la semaine prochaine, selon un communiqué gouvernemental.

Ce plan est basé sur « le changement du modèle de production » et le renforcement des secteurs comme les produits de qualité agricoles, l’énergie et les transports, étant donné « la position géostratégique du pays, le tourisme et l’innovation », selon la même source.

La réalisation de ce plan prévoit une réduction du taux de chômage de 10 points d’ici à 2020, ce taux étant actuellement le plus élevé de la zone euro, à 23 %.