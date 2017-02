Loblaw s’attend à voir ses activités alimentaires croître

La plus grande chaîne canadienne de supermarchés a livré de meilleurs résultats financiers que prévu à son quatrième trimestre, et elle s’attend à voir ses activités alimentaires croître malgré les baisses de prix.

Les Compagnies Loblaw ont affiché un bénéfice net de 201 millions, soit 50 ¢ par action, pour le dernier trimestre de l’exercice 2016. Ce résultat était en hausse de 57 % par rapport à celui de la même période un an plus tôt, ce qui était notamment attribuable à des améliorations opérationnelles et à certains éléments non récurrents. Sur une base ajustée, le bénéfice par action de Loblaw s’est chiffré à 97 ¢ au plus récent trimestre, comparativement à celui de 87 ¢ affiché un an plus tôt.

Le détaillant, qui exploite la bannière Provigo au Québec, a réduit ses prix au cours du trimestre, essentiellement ceux des fruits et légumes frais, de la viande et des produits de boulangerie, a expliqué le président et chef de la direction de Loblaw, Galen G. Weston, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. « Les consommateurs répondent à ces baisses de prix », a-t-il affirmé, ajoutant qu’il était encore trop tôt pour dire si cette tendance se poursuivrait pendant le reste de l’année.

En ligne

La société de Brampton en Ontario poursuivra l’expansion de son programme « Cliquez et ramassez », offert dans 100 magasins. Cette initiative permet aux consommateurs de commander des produits en ligne, puis de les ramasser en magasin. La livraison à domicile pourrait être offerte à l’avenir, a précisé M. Weston. « Nous nous questionnons beaucoup sur la livraison à domicile », a-t-il dit, avant de préciser qu’un tel service ne devrait pas être offert dans un avenir rapproché. Selon lui, les consommateurs de Loblaw semblent préférer pouvoir ramasser leur commande au moment qui leur convient le mieux plutôt que d’attendre à la maison qu’elle leur soit livrée.

Les revenus de Loblaw ont grimpé de 265 millions au quatrième trimestre, pour s’établir à 11,13 milliards.