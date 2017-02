La CIBC a l’intention de se montrer patiente pour acquérir PrivateBancorp

La Banque CIBC a affiché, plus tôt dans la journée, un bénéfice net du premier trimestre de 1,41 milliard.

Toronto — La Banque CIBC entend faire preuve de discipline et de patience dans ses efforts pour acheter le prêteur américain PrivateBancorp, a indiqué jeudi le chef de la direction de l’institution, après le dévoilement de meilleurs résultats financiers que prévu pour son premier trimestre.

« Notre stratégie américaine reste intacte et consiste à faire croître notre empreinte aux États-Unis pour mieux servir nos clients, en plus d’être exposée à un marché que nous voyons croître à long terme », a indiqué Victor Dodig aux analystes lors d’une conférence téléphonique.

Vote reporté

Un vote des actionnaires était prévu en décembre, mais il a été reporté parce que le cours des actions de PrivateBancorp, un prêteur de Chicago, a grimpé au-dessus de la valeur de rachat proposée en juin par la CIBC. PrivateBancorp a affirmé que ses actionnaires avaient besoin de plus de temps pour étudier la transaction.

La Banque CIBC a affiché, plus tôt dans la journée, un bénéfice net du premier trimestre de 1,41 milliard, comparativement à celui de 982 millions de la même période un an plus tôt. Le bénéfice par action s’est établi à 3,50 $, alors qu’il avait été de 2,43 $ à la même période de l’exercice précédent. La banque a en outre haussé son dividende trimestriel pour la neuvième fois en 10 trimestres. Le nouveau dividende de 1,27 $ par action, en hausse de 3 ¢, sera versé le 28 avril.

Sur une base ajustée, la banque a obtenu un bénéfice de 1,17 milliard, soit 2,89 $ par action, comparativement à un profit ajusté de 1,03 milliard, ou 2,55 $ par action, pour la même période en 2016.