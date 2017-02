Le conflit entre Uber et Revenu Québec n'ira pas en Cour suprême

La Cour suprême du Canada a refusé jeudi d’entendre la demande d’appel d’Uber dans la cause qui l’oppose à Revenu Québec. L’agence gouvernementale pourra donc consulter les documents saisis lors d’une perquisition effectuée dans les bureaux de la compagnie en mai 2015.

La Cour supérieure du Québec et la Cour d’appel du Québec ont tour à tour jugé que la saisie de données financières de la multinationale il y a deux ans était justifiée. Le rejet de la demande d’appel par le plus haut tribunal du pays met donc fin à cette affaire, qui portait sur les motifs invoqués pour autoriser le mandat de perquisition.

Preuve suffisante

Dans sa décision rendue en mai 2016, le juge de la Cour supérieure Guy Cournoyer avait conclu « qu’il existait des éléments de preuve pouvant justifier la conclusion qu’Uber avait commis les infractions fiscales alléguées ».

Revenu Québec a réclamé et obtenu un mandat de perquisition en alléguant qu’Uber a produit des déclarations de taxes « fausses ou trompeuses » et qu’elle a aidé ses chauffeurs à éviter le paiement de la TPS et de la TVQ.

Québec et Uber se sont entendus en septembre dernier pour aller de l’avant avec un projet-pilote d’un an. L’entente prévoit notamment le versement d’une redevance par course et l’obligation pour les chauffeurs d’Uber de détenir un permis de conduire de classe 4C, comme tous les chauffeurs de taxi.

Le projet-pilote doit prendre fin le 14 octobre prochain, mais il pourrait faire l’objet d’une prolongation.