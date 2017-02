Lion accepte de vendre ses actions de Warrnambool à Saputo

Saputo est sur le point de prendre le plein contrôle de Warrnambool Cheese and Butter (WCB) puisqu’un actionnaire de l’entreprise laitière australienne a décidé d’accepter l’offre augmentée de la multinationale québécoise. Lion, une filiale du conglomérat japonais Kirin, a indiqué mercredi avoir accepté la proposition de 9,05 $AUS (soit 9,11 $CAN) pour ses actions de WCB. Au terme d’un long combat, le transformateur laitier québécois avait fini par mettre la main sur Warrnambool en 2014. Le transformateur laitier québécois a indiqué que l’acquisition de la participation de Lion lui permettait de posséder plus de 98 % des actions de WCB. En détenant plus de 90 %, Saputo peut maintenant mettre la main sur le reste des actions en circulation.