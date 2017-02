Le Bureau de la concurrence du Canada poursuit La Baie pour indications trompeuses

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Ottawa — Le Bureau de la concurrence du Canada a annoncé mercredi qu’il poursuivait en justice la Compagnie de la Baie d’Hudson pour une utilisation alléguée d’indications trompeuses sur ses prix. Selon l’organisme de réglementation, HBC aurait indûment gonflé les prix habituels de certains ensembles de matelas et de sommiers pour annoncer d’importants rabais. Le Bureau de la concurrence affirme que la Compagnie de la Baie d’Hudson a eu recours à cette pratique partout au Canada depuis au moins mars 2013. HBC n’est pas d’accord avec les accusations du Bureau et entend se défendre vigoureusement contre la demande déposée auprès du Tribunal de la concurrence, a indiqué dans une déclaration la porte-parole Tiffany Bourre. Le groupe de réglementation demande que La Baie mette fin à ces pratiques et qu’elle paye une sanction administrative pécuniaire.