Encore trop tôt pour parler du rendement du REM, dit la Caisse de dépôt

Il est encore trop tôt pour discuter publiquement du rendement que pourrait générer le projet du Réseau électrique métropolitain (REM), affirme le président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia.

En marge d’un discours à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, où il a vanté les mérites du REM, M. Sabia a dit que des négociations sont en cours et que plusieurs éléments doivent tomber en place.

Se disant « très à l’aise » à l’égard de la rentabilité du projet, M. Sabia a dit que la Caisse de dépôt a « toutes sortes » de modèles. « Mais nous ne pouvons pas, pour l’instant, parler publiquement de la question du rendement. Nous avons du travail à faire avec le gouvernement du Québec et celui du Canada. Et ces négociations auront un impact sur la rentabilité et le niveau de rendement. »

La Caisse, qui prévoit la mise en service des premières rames du train en 2020, estime l’investissement total à 5,9 milliards. De ce montant, elle contribuerait 3,1 milliards. Présenté en avril 2016, le REM, une fois complété, compterait 27 stations et 67 kilomètres de voie ferroviaire.

« Mais nous avons dit publiquement dès le départ qu’au bon moment, nous rendrons public le rendement et nous allons demander à un vérificateur externe de vérifier et valider le rendement », a ajouté M. Sabia. « Nous allons continuer d’agir en pleine transparence. »

Selon les données disponibles au 31 décembre 2015, le portefeuille des investissements en infrastructures de la Caisse a généré un rendement de 6,6 % en 2015, et de 9,8 % sur quatre ans. Les données au 31 décembre 2016 ne sont pas encore disponibles car la Caisse entend les publier le 24 février.