Québec ramène à 65 ans l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt pour aînés

Le gouvernement du Québec fait marche arrière et renonce à faire passer, d’ici 2020, de 65 à 70 ans l’âge d’admissibilité du crédit d’impôt pour aînés.

« On avait annoncé que [l’âge d’admissibilité] serait reporté de cinq ans, et ce que j’ai à vous annoncer aujourd’hui, c’est que cette mesure est éliminée complètement », a affirmé mercredi avant-midi le ministre des Finances du Québec, Carlos Leitão, lors d’un point de presse à l’Assemblée nationale.

Le gouvernement renonce ainsi aux 273 millions de dollars d’économies qu’il aurait réalisées sur quatre ans.

Cela dit, Québec maintient la bonification du crédit d’impôt pour travailleurs d’expérience, qui a pour objectif d’inciter les travailleurs plus âgés à demeurer sur le marché du travail.

Inquiétudes « réelles »

M. Leitão a admis que le recul du gouvernement s’explique par la levée de boucliers suscitée par le report de l’âge d’admissibilité. Il a jugé que la mesure a été mal expliquée et qu’elle a suscité des inquiétudes « bien réelles ».

Au cours des derniers jours, des groupes représentant les aînés ont vivement dénoncé la décision du gouvernement de resserrer l’accès au crédit d’impôt en raison de l’âge, lequel peut atteindre 500 $.

La volte-face du gouvernement survient au lendemain de l’annonce d’un plan d’action pour maintenir et attirer des sièges sociaux au Québec. Mardi, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a accusé le gouvernement d’accorder des allégements fiscaux aux plus riches, alors qu’il s’attaque à des citoyens plus vulnérables.

Cette critique n’a pas influencé le gouvernement, a soutenu M. Leitão mercredi. « Je ne vois pas de parallèle du tout entre les deux. »