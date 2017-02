Le Trésor américain appelle le FMI à être «honnête» avec les taux de change

Photo: Pablo Martinez Monsivais Associated Press

Washington — Le nouveau secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a appelé mardi le FMI à être « honnête » sur les politiques de taux de change de ses États membres, alors que le président Donald Trump accuse la Chine de manipuler sa monnaie.

Pendant sa campagne, le président américain a plusieurs fois affirmé que Pékin sous-évaluait artificiellement le renminbi afin de doper ses exportations, une accusation qui jusque-là n’a pas été corroborée par le Fonds monétaire international.

Officiellement investi le 13 février, M. Mnuchin a « souligné son attente que le FMI fournisse une analyse franche et honnête des politiques de taux de change des États membres », lors d’une conversation téléphonique avec la patronne du Fonds, Christine Lagarde. Il s’agissait de la première prise de contact officielle entre le nouveau gouvernement américain et le FMI, dont les États-Unis sont les premiers actionnaires.

Lors de cette conversation, le nouveau ministre des Finances américain a également dit attendre que le FMI fournisse de robustes conseils à ses États membres pour qu’ils s’attaquent aux « déséquilibres internationaux ».

Réserve

Selon le compte rendu de la conversation publié par le Trésor, il a également fait part à Mme Lagarde de l’importance que le gouvernement Trump entend accorder à la croissance économique et aux emplois « aux États-Unis ».

Depuis l’élection de M. Trump en novembre, le FMI s’est montré extrêmement prudent dans ses commentaires sur les États-Unis. Mi-janvier, il avait relevé ses prévisions de croissance américaines en pariant sur un plan de relance budgétaire du président Trump mais s’est gardé de tout commentaire sur les velléités protectionnistes du nouveau gouvernement.

Le 16 janvier, le FMI a adressé un message d’encouragement au futur gouvernement Trump en faisant le pari que son plan de relance budgétaire allait doper l’économie américaine, tout en mettant en garde contre toute tentation protectionniste. La première économie mondiale voyait ainsi ses prévisions de croissance relevées de 0,1 point cette année (+2,3 %) et, surtout, de 0,4 point en 2018 (+2,5 %) par rapport aux projections publiées il y a trois mois, selon un rapport du Fonds monétaire international sur la conjoncture mondiale. Ce regain d’optimisme tient principalement à la relance budgétaire annoncée par le président élu Donald Trump, qui s’est engagé à investir massivement dans les infrastructures, note l’institution, tout en soulignant l’incertitude entourant encore son programme économique.

Le FMI adressait toutefois une mise en garde au futur gouvernement américain en pointant les risques d’entraves au commerce mondial. « Des restrictions accrues sur le commerce mondial et les migrations affecteraient la productivité et les revenus et auraient un impact négatif immédiat sur la confiance des investisseurs. »

Le président américain a menacé de représailles commerciales le Mexique et la Chine tout en s’en prenant aux multinationales qui délocalisent leurs usines hors des États-Unis. Cible privilégiée, le Mexique semblait déjà en pâtir, avec une prévision de croissance sabrée de 0,6 point en 2017 comme en 2018, selon le FMI.