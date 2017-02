Les Aliments Maple Leaf achètent aux États-Unis

Les Aliments Maple Leaf ont signé une entente définitive visant l’acquisition de Lightlife Foods, « un fabricant et une marque de premier plan du marché des protéines végétales aux États-Unis », pour 140 millions $US avec les coûts associés. En 2016, Lightlife a enregistré des ventes d’environ 40 millions, en plus de posséder 38 % des parts du marché des protéines végétales réfrigérées aux États-Unis. L’entreprise emploie une centaine de personnes à son usine de Turners Falls, au Massachusetts.