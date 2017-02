Restaurant Brands International achète Popeyes

Oakville — La société mère de Tim Hortons et Burger King déboursera 1,8 milliard $US en liquide pour acheter la chaîne Popeyes Louisiana Kitchen. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie de RBI d’acheter des chaînes de restauration rapide bien établies et au potentiel de croissance intéressant. L’offre de RBI représente une prime de 27 % sur le cours moyen du titre de Popeyes le 10 février. Popeyes a été fondé à La Nouvelle-Orléans en 1972 et est maintenant en mesure de rivaliser avec des géants comme KFC.