Saputo augmente son offre pour Warrnambool

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

Le géant montréalais Saputo augmente son offre afin de racheter les participations minoritaires dans une entreprise laitière australienne dont il a fait l’acquisition en 2014 — au terme d’un long combat — dans le but d’en prendre le contrôle total. La filiale australienne de Saputo offre désormais 9,05 $AUS (soit 9,11 $CAN) pour chaque action de Warrnambool Cheese and Butter (WCB) dont elle n’est pas propriétaire. Qualifiée de « définitive » dans les documents déposés auprès des autorités boursières australiennes, cette proposition, valide jusqu’au 6 mars, s’applique à tous les actionnaires, y compris ceux ayant déjà accepté celle de 8,85 $AUS en espèces le 30 janvier. En date de l’annonce effectuée mardi, Saputo détenait une participation de 88,1 % dans Warrnambool. Le transformateur laitier québécois n’a pas voulu expliquer les motivations l’ayant incité à relever son offre. En 2014, la multinationale québécoise était toutefois prête à payer 9,60 $AUS par action de Warrnambool si cela lui permettait d’obtenir au moins 90 % des actions de la compagnie.