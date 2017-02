20 millions de touristes au Canada en 2016

Vancouver — Le Canada a accueilli en 2016 son plus grand nombre de touristes depuis 2002, soit 19 979 334 voyageurs.

Il s’agit par ailleurs du deuxième nombre en importance jamais enregistré.

Les arrivées de voyageurs en provenance des marchés étrangers de Destination Canada, une organisation qui fait la promotion du Canada sur la scène internationale, ont fait un bond de 16 % si l’on exclut les États-Unis. Les voyageurs en provenance du sud de la frontière ont pour leur part été 10 % plus nombreux. Globalement, la hausse moyenne s’établit à 11 %.

Records dans six marchés

Les marchés de Destination Canada sont l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la France, l’Inde, le Japon, le Mexique et le Royaume-Uni. Des records ont été établis dans six de ces marchés, soit la Corée du Sud (244 442 arrivées), la Chine (610 139 arrivées), l’Australie (333 437 arrivées), l’Inde (215 664 arrivées), la France (545 786 arrivées) et le Brésil (114 261 arrivées).

L’année 2016 a été la meilleure en 14 ans pour le tourisme canadien, se situant tout juste à 0,4 % du record établi en 2002.

Par ailleurs, Destination Canada rapporte qu’en 2016, les voyages de Canadiens aux États-Unis ont beaucoup baissé (–6,8 %). Malgré une hausse des voyages ailleurs à l’étranger (+3,7 %), dans l’ensemble, les voyages au départ du Canada ont baissé de 3 % par rapport à 2015.