La capitalisation de Capital croissance PME dépasse les 500 millions

Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) et la Caisse de dépôt et placement du Québec ont annoncé un réinvestissement totalisant 90 millions dans Capital croissance PME. Cette nouvelle participation porte désormais à 540 millions la capitalisation totale de ce fonds, destiné aux PME de toutes les régions du Québec. Depuis sa création en 2010, 322 entreprises québécoises ont bénéficié d’un financement de Capital croissance. Capitalisé à parts égales par la Caisse et CRCD, ce fonds offre aux PME québécoises du financement pour réaliser leurs projets de croissance. Il vise à satisfaire les besoins de financement de moins de 5 millions.