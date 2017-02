Québec et Shanghai échangeront des informations

Le Québec et la métropole de Shanghai échangeront des renseignements stratégiques sur le tourisme.

Le gouvernement Couillard a annoncé lundi la conclusion d’une entente à ce sujet. Cette déclaration commune d’intention a été signée par la ministre du Tourisme, Julie Boulet, et le président du Bureau municipal du tourisme de la Municipalité de Shanghai, Yang Jin Song.

L’entente vise à accroître la collaboration entre Tourisme Québec et l’office du tourisme de Shanghai, a précisé l’attaché de presse de la ministre, Patrick Soucy, lundi, dans un entretien téléphonique.

Cet échange de « renseignements stratégiques » permettra de mieux connaître le profil, les goûts et les attentes des touristes de part et d’autre, du Québec et de Shanghai, a-t-il poursuivi. La déclaration a été signée dans la foulée de l’inauguration, jeudi dernier, de la première liaison aérienne directe entre Montréal et Shanghai.

M. Soucy a rappelé que le tourisme chinois au Québec est en forte hausse. Le nombre de visiteurs en provenance de ce pays est passé de 30 000 en 2010 à 84 000 en 2016. Et plus précisément, 30 % du trafic aérien chinois vers le Québec provient de Shanghai.

La ministre Julie Boulet était du vol inaugural Montréal-Shanghai. Elle poursuivra sa mission en Chine toute la semaine et reviendra samedi.