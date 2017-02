Recul du revenu des agriculteurs

Du côté du bétail, les recettes auraient fléchi de 7% en 2016 pour atteindre 23,9 milliards, et devraient encore diminuer de 4% en 2017.

Ottawa — Le revenu net des agriculteurs devrait reculer en 2016 et en 2017, tandis que les éleveurs de bétail accusent le coup de l’offre croissante de viande en Amérique du Nord.

Dans l’ensemble, le revenu net du secteur agricole devrait s’être effrité de 2 %, pour s’établir à 14,8 milliards en 2016. Le rapport d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, dévoilé vendredi, anticipe une chute de 7 % en 2017, qui l’abaisserait à 13,8 milliards.

Selon les perspectives du ministère, les recettes du secteur des grains progresseront pour ces deux années grâce à la mise en marché de la récolte abondante de l’automne dernier. À l’opposé, les éleveurs risquent de perdre du terrain. Les recettes des cultures devraient grimper de 2 % en 2016, pour atteindre 32,6 milliards, et de 1 % en 2017 jusqu’à 32,9 milliards.

Bétail

Du côté du bétail, les recettes auraient fléchi de 7 % en 2016 pour atteindre 23,9 milliards, et devraient encore diminuer de 4 % en 2017. Le rapport explique cette faiblesse du marché par l’offre croissante de viande aux États-Unis, qui exerce une pression à la baisse sur le prix de la viande rouge à travers l’Amérique du Nord.

La récolte des principales cultures en 2016 est estimée à 91,7 tonnes, soit la deuxième en importance jamais enregistrée, avec la production de 97,8 millions de tonnes en 2013. Les ventes devraient ainsi progresser cette année, tandis que la majeure partie de cette récolte y sera écoulée.

Les dépenses d’exploitation des fermes devraient pour leur part avoir diminué d’environ 1 % en 2016 pour s’établir à 44,2 milliards, et augmenter de 2 % en 2017 pour atteindre 45,1 milliards. L’an dernier, des dépenses moindres sur les plans de l’essence, de l’engrais et du bétail ont apporté un contrepoids aux coûts de la main-d’oeuvre et des aliments industriels destinés aux animaux.