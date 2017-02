Desjardins vend Western

Une filiale du Mouvement Desjardins a annoncé jeudi avoir vendu les principales activités de Western pour un montant total d’environ 775 millions. Western Financial Group et Western Life Assurance, des propriétés de Desjardins Société financière, seront ainsi cédées à Trimont Financial, une division de l’assureur Wawanesa spécialisée dans le courtage d’assurance au Canada. Western compte plus de 1700 employés et offre des services d’assurance aux particuliers et aux entreprises. Son réseau compte 157 bureaux et sociétés affiliées, répartis en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et au Québec.