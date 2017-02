Air France-KLM se redresse

Photo: Eric Piermont Agence France-Presse

Paris — Le groupe Air France-KLM a annoncé jeudi des bénéfices en forte hausse pour 2016, mais reste prudent dans ses perspectives, dans un environnement marqué par de nombreuses incertitudes et une concurrence musclée. Le bénéfice net du groupe s’est élevé à 792 millions d’euros (1,1 milliard $CAN), contre 118 millions en 2015, une envolée due à la vente fin 2016 de près de 50 % des parts d’Air France-KLM dans sa filiale de restauration à bord Servair au suisse Gategroup. Le résultat d’exploitation a été plus de deux fois et demie plus élevé qu’en 2015, qui avait été la première année bénéficiaire pour le groupe après une longue période de sept exercices dans le rouge.