Premier vol de la liaison Montréal-Shangai

Le Boeing 787 Dreamliner d’Air Canada, assurant le service direct Montréal-Shanguai, a pris son envol jeudi. Le maire de Montréal, Denis Coderre, est à bord de ce vol inaugural qui sera l’occasion pour la Chambre de commerce du Montréal métropolitain de mener une nouvelle mission commerciale de six jours en Chine.

« Il s’agit d’une occasion unique pour les participants de tisser des liens avec le milieu des affaires des villes de Shanghai et de Hong Kong, pôles de croissance économique de la Chine », a déclaré le président et chef de la direction de la Chambre, Michel Leblanc.

Cette liaison quotidienne avait été annoncée par Air Canada en septembre dernier, un an après que son partenaire Air China au sein de l’alliance Star eut décidé d’offrir trois vols hebdomadaires directs entre la métropole québécoise et Pékin.

13 heures 30 de vol

Pour Air Canada, son premier service direct pour l’Asie au départ de Montréal s’appuie sur une source d’alimentation en passagers venant des villes du Québec, du Canada atlantique et de la côte est des États-Unis. « Avec une durée de vol d’une moyenne de 13 heures 30 minutes, c’est le plus long vol jamais exploité par un transporteur au départ de Montréal-Trudeau », a ajouté Air Canada. Outre-Pacifique, ses partenaires desservent plus de 30 destinations en Chine.

La ministre du Tourisme Julie Boulet, également présente à bord, a ajouté qu’« il ne fait aucun doute que cette nouvelle liaison quotidienne entre Shanghai et Montréal augmentera la présence des touristes chinois au Québec, laquelle a déjà presque triplé de 2010 à 2015 ».

Selon des données de Tourisme Montréal, 61 995 touristes chinois ont visité le Québec en 2015, soit une augmentation de 15 % comparativement à l’année précédente. Cette année, on s’attend à en recevoir près de 83 700, soit une hausse de 35 %.

Selon les projections d’Aéroports de Montréal, la liaison doit générer un volume de 125 000 passagers en 2017.