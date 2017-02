L’action de CRCD à un sommet

L’investissement à impact économique québécois a été plutôt bénéfique pour Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD). L’institution, vieille de 15 ans maintenant, voit son action atteindre un nouveau sommet.

Au terme de l’exercice 2016, l’action de CRCD atteint 13,26 $, en hausse de 65 ¢ ou de 5,2 % sur un an. CRCD a réalisé un bénéfice net de 86 millions l’an dernier et son actif net se chiffrait à 1,79 milliard au 31 décembre 2016, en hausse de 9 % par rapport à l’année précédente.

Dans son communiqué, CRCD met en exergue sa performance dans sa mission principale vouée au développement économique. L’activité d’investissements à impact économique québécois a généré un rendement de 12,6 %. Il atteint 2,9 % dans le segment « autres investissements ». À la fin de 2016, CRCD et ses 104 000 actionnaires coiffaient des engagements de 1,02 milliard auprès de 417 entreprises, coopératives et fonds, « favorisant ainsi la création ou le maintien de quelque 71 300 emplois ». Depuis 2002, 2 milliards ont été investis dans plus de 830 PME et coopératives, a ajouté l’institution.

Rendements positifs

Et le rendement est au rendez-vous. Jacques Plante, président du conseil d’administration, souligne que CRCD enregistre des rendements positifs depuis huit ans. Autrement dit, sur sept ans, « soit la période de détention minimale obligatoire des actions de CRCD, le rendement annuel composé de l’action est de 4,5 %, auquel s’ajoute le crédit d’impôt obtenu lors de l’acquisition ».

Toujours selon ses calculs, les rendements annuels composés de l’action sont de 5,2 % pour un an, de 4,4 % pour trois ans, de 3,8 % pour cinq ans et de 2,6 % pour dix ans.

L’an dernier, CRCD était soumis à un plafond de souscription de 135 millions. Pour leur part, les rachats d’actions ont totalisé 70,4 millions. L’émission 2017, prévue à l’automne, est également plafonnée à 135 millions. Le gouvernement du Québec a maintenu son crédit d’impôt à 40 %. Le montant annuel maximal de souscription demeurera à 3000 $ par personne.