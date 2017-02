L’inflation américaine s’est établie à 0,6 % en janvier

Photo: Joe Raedle / Getty Images / Agence France-Presse

Washington — Les prix à la consommation américains ont bondi de 0,6 % en janvier, affichant ainsi leur croissance la plus rapide en près de quatre ans. Un bond de 7,8 % du coût de l’essence est responsable d’environ la moitié de la hausse. L’inflation de base, qui exclut les cours volatiles du carburant et de l’alimentation, s’est établie à 0,3 %. Dans l’ensemble, les prix à la consommation sont en hausse de 2,5 % sur un an, soit leur augmentation la plus forte depuis mars 2012.