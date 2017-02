Les ventes résidentielles ont diminué de 1,3%

Ottawa — Les ventes résidentielles au Canada ont diminué de 1,3 % de décembre à janvier, selon l’Association canadienne de l’immeuble (ACI).

La baisse était en partie attribuable à une pénurie de maisons inscrites à la vente, a précisé l’association.

Selon l’ACI, les nouvelles inscriptions ont baissé de 6,7 % en janvier, soit leur deuxième recul mensuel d’affilée. Le nombre d’habitations inscrites à la vente était à un creux de six ans en janvier et en décembre. Les ventes de résidences ont été moins élevées que le mois précédent dans près de la moitié des marchés, notamment dans les centres urbains les plus importants au pays, soit Toronto, Vancouver et Montréal.

La pénurie de maisons à vendre s’est aggravée dans certaines villes, particulièrement à Toronto et dans ses environs, ainsi que dans certaines régions de la Colombie-Britannique, a ajouté l’économiste en chef de l’ACI, Gregory Klump.

Prix en hausse

Le prix de vente moyen au Canada a augmenté de 0,2 % en janvier, par rapport au même mois l’an dernier. L’indice des prix des propriétés MLS, qui est ajusté pour tenir compte des ventes de différents genres de logements, a quant à lui grimpé de 15 % depuis janvier 2016, selon l’ACI, ce qui « reflète une accélération des hausses de prix des appartements et maisons en rangée ».

Les prix des maisons unifamiliales à deux étages ont affiché une augmentation annuelle de 16,8 %, comparativement à une croissance de 15,8 % pour les maisons en rangée, de 14,4 % pour les maisons unifamiliales à un étage et de 13,3 % pour les appartements, a précisé l’ACI.

« Les acheteurs de maison au Canada ont des défis à relever cette année, notamment [avec] les nouveaux règlements sur les prêts hypothécaires qui rendent (leur) admissibilité plus difficile, ainsi qu’(avec) les modifications apportées à la réglementation qui font augmenter les coûts du financement hypothécaire », a expliqué dans un communiqué le président de l’ACI, Cliff Iverson.