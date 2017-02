Les ventes des fabricants ont grimpé de 2,3 % en décembre

Ottawa — Les ventes des fabricants canadiens ont dépassé les attentes pour un deuxième mois consécutif en décembre, progressant de 2,3 % pour s’établir à 53,5 milliards, a indiqué mercredi Statistique Canada.

Cette croissance est attribuable à une augmentation des ventes de matériel de transport et des produits du pétrole et du charbon, a expliqué l’agence fédérale. Les ventes de matériel de transport ont augmenté de 7,4 % pour s’établir à 11,2 milliards, tandis que celles du secteur du pétrole et du charbon ont progressé de 11,6 % pour atteindre 5,2 milliards $, soit leur plus haut niveau depuis juillet 2015.

Au total, les ventes ont progressé dans huit des 21 industries étudiées par Statistique Canada, qui représentaient 41 % du secteur de la fabrication.

Statistique Canada a aussi révisé à la hausse ses données de novembre et fait maintenant état de ventes totalisant 52,27 milliards pour les fabricants, comparativement à 51,8 milliards $ dans son rapport initial.

Sur une bonne note

« Il s’agit d’un très bon rapport en général, qui confirme qu’en dépit de plusieurs mois difficiles, le secteur manufacturier canadien a terminé l’année 2016 sur une bonne note », a commenté Michael Dolega, économiste principal à la Banque TD.

« Cela dit, beaucoup d’incertitude persiste en ce qui a trait au secteur de la fabrication et des exportations », a-t-il poursuivi, évoquant l’intention du président américain Donald Trump de renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain.

Les ventes ont essentiellement progressé en Ontario, où elles ont gagné 2,3 % à 25,6 milliards, ainsi qu’au Québec, où elles ont avancé de 4,1 % à 12,8 milliards. Il s’agissait de leur plus haut niveau depuis juillet 2008 dans la Belle Province.