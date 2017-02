L’Europe dit oui au libre-échange avec le Canada

Un signal contre le protectionnisme, dit Couillard

Dans un contexte de montée du populisme, la ratification de l’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne (UE) démontre que le populisme et ses « fausses solutions » ne sont pas la voie à suivre, a estimé le premier ministre Philippe Couillard, mercredi.

Sans surprise, celui-ci s’est réjoui de la décision du Parlement européen de voter en faveur du traité — malgré la contestation — ce qui fera en sorte que de nombreux aspects seront appliqués de façon provisoire au cours des prochaines semaines.



En mêlée de presse, M. Couillard a rappelé que c’est le Québec, et plus précisément l’ex-premier ministre Jean Charest, qui avait été à l’origine des premières discussions entre le Canada et l’UE.



Le premier ministre a dit ne connaître « aucun exemple » de pays qui a été en mesure de prospérer économiquement en fermant ses frontières.



M. Couillard a assuré que l’Assemblée nationale allait voter en faveur du traité ratifié par le Canada.



D’après un document préparé par le ministère de l’Économie il y a deux ans, les exportations québécoises à destination de l’UE atteignaient 6,9 milliards en 2013, ce qui représentait 20,8 % des exportations canadiennes à destination du Vieux Continent.