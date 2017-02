Québec continue d’accumuler les surplus

À l’approche du quatrième budget Leitão, les plus récentes données publiques sur l’état des finances montre que Québec a dégagé un surplus de 1,95 milliard au cours des huit premiers mois de l’année 2016-2017.

Cet excédent dévoilé vendredi, qui fait suite à plusieurs mois suggérant une tendance lourde à la hausse, teintera probablement les demandes des différents groupes qui réclament un réinvestissement majeur dans les services publics affectés par le resserrement budgétaire des dernières années.

Progression « intéressante » des revenus

Selon le Rapport mensuel des opérations financières, l’excédent observé du 1er avril au 30 novembre s’appuie sur une croissance des revenus de 2,5 %, légèrement supérieure à celle des dépenses de programmes (2,4 %). De plus, les transferts fédéraux ont augmenté de 5,5 %, alors que le service de la dette a diminué de 5,1 %.

« Dans les derniers mois d’une année financière, il peut y avoir des débours qui viennent calmer la tendance, a dit l’économiste en chef du Mouvement Desjardins, François Dupuis. Mais la progression des revenus est intéressante, considérant la performance de l’économie, du marché du travail, des dépenses de consommation et de la vente au détail. »

Dévoilé en décembre, le rapport des mois allant d’avril à septembre montrait un excédent cumulatif de 1,7 milliard. Dans le rapport de janvier, cet excédent s’était replié à 1,2 milliard, ce qui couvrait alors la période avril-octobre.

« Il y a eu une poussée de croissance en 2016 et elle semble se poursuivre en 2017 », a ajouté M. Dupuis, qui faisait partie du groupe d’économistes consultés lundi par le cabinet du ministre des Finances, Carlos Leitão, dans le cadre des préparations menant au budget annuel. « On ne sait jamais pour les derniers mois, mais c’est certain qu’il y aura une bonne marge de manoeuvre qui se dégagera. »

Équilibre

Le gouvernement Couillard a terminé l’année 2015-2016 sur un excédent de 2,2 milliards après un manque à gagner de 1,1 milliard en 2014-2015. Pour 2016-2017, il ne prévoit officiellement rien de plus que l’équilibre budgétaire, selon la traditionnelle mise à jour économique publiée au mois d’octobre. Lors de l’événement, il avait annoncé notamment un réinvestissement de 300 millions en santé et de 110 millions en éducation.

Le portrait général des finances publiques est un document de facture très régulière qui est habituellement publié avec un délai de deux mois. Si l’on exclut le montant versé au Fonds des générations, le surplus des huit premiers mois grimpe à 3,2 milliards. Du côté des revenus, une partie de la poussée vient de l’impôt des particuliers (+6,5 %) et de l’impôt des entreprises (+10,5 %).

Le ministère des Finances insiste généralement sur la prudence dans l’interprétation des chiffres qui y figurent. Par exemple, le surplus observé au cours du mois de novembre à lui seul atteint 736 millions, deux fois plus qu’au cours de l’année précédente.

À l’issue de sa rencontre avec les économistes lundi, le ministre Leitão a affirmé à la presse que son budget serait prudent. « Ce qui nous a été suggéré […] c’est que, de notre côté, d’un point de vue fiscal, des marges additionnelles ne seraient pas mal vues étant donné cette incertitude », a dit le ministre, selon le compte rendu de La Presse canadienne. L’incertitude évoquée est une référence à la situation aux États-Unis.

La croissance économique québécoise pour 2016 devrait tourner autour de 1,4 %, selon les estimations du ministère des Finances dévoilées en octobre. Cette année, elle pourrait atteindre 1,5 %, sinon plus, si l’on s’appuie sur les calculs de certains économistes.