L’UE promet de répliquer au protectionnisme américain

Bruxelles — Le vice-président de la Commission européenne, Jyrki Katainen, a mis en garde les États-Unis contre une réaction de l’UE en cas de mesures protectionnistes américaines, dans un entretien au quotidien Financial Times mardi.

« Si quelqu’un agit contre nos intérêts ou contre les règles commerciales internationales, alors nous avons notre propre mécanisme pour réagir », a prévenu M. Katainen, dans les colonnes du quotidien d’affaires britannique. Tout en expliquant que l’Union européenne préférerait éviter une guerre commerciale avec les États-Unis qui serait désastreuse pour l’économie mondiale, le Finlandais Katainen a promis que les 28 répliqueraient si les Américains érigeaient des barrières protectionnistes.

Plainte

Selon le Financial Times, des avocats de la Commission européenne et d’autres partenaires commerciaux seraient prêts à porter plainte devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) au cas où le ton monterait avec les Américains.

Le déficit commercial des États-Unis a atteint l’année dernière son plus haut niveau depuis 2012 sur fond de déséquilibres persistants avec la Chine et l’Europe, offrant des munitions au président américain, Donald Trump, qui menace d’élever des barrières douanières.

Les États-Unis ont récemment laissé éclater leur colère contre l’Allemagne, pays avec lequel ils souffrent d’un imposant déficit commercial. Ils ont accusé Berlin de mettre à profit un euro sous-évalué, avantageant l’Allemagne par rapport à d’autres pays de l’UE et aux États-Unis, et rendant ses exportations plus compétitives.