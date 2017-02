Bénéfice en hausse pour Restaurant Brands International

Oakville — Restaurant Brands International, propriétaire des bannières Tim Hortons et Burger King, a témoigné d’un bénéfice net de 118,4 millions $US ou 50 ¢ US par action au quatrième trimestre de 2016. Son bénéfice ajusté s’est établi à 44 ¢ par action et ses revenus trimestriels se sont chiffrés à 1,11 milliard. Les ventes des restaurants comparables se sont améliorées de 0,2 % chez Tim Hortons. Celles de Burger King ont progressé de 2,8 %, y compris une amélioration de 1,8 % aux États-Unis et au Canada. La compagnie a inauguré 495 restaurants Burger King pendant les trois derniers mois de 2016, pour un total de 15 738 établissements. Elle a aussi ouvert 121 restaurants Tim Hortons, pour un total de 4613. Pour l’exercice, RBI rapporte un bénéfice de 345,6 millions ou 1,45 $ par action, soit une amélioration de 233 % par rapport à la performance de 103,9 millions ou 50 ¢ par action annoncée en 2015. Ses revenus sont passés de 4,05 milliards à 4,15 milliards.