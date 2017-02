Avions de sauvetage : CAE assurera la formation

Le spécialiste québécois des simulateurs de vol et de la formation CAE a décroché le contrat de formation pour les 16 avions de recherche et de sauvetage militaires commandés à Airbus par le gouvernement Trudeau à la fin de 2016. La valeur de ce contrat octroyé par le géant français est estimée à 200 millions pour les 11 prochaines années. Le montant pourrait atteindre 300 millions et la durée de l’entente pourrait être prolongée de 15 années supplémentaires. En décembre dernier, Ottawa avait annoncé l’achat de 16 appareils C295 d’Airbus pour 2,3 milliards afin de remplacer des appareils de recherche et sauvetage de la force aérienne, dont certains étaient en fonction depuis les années 1960.