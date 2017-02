Air Canada augmente ses vols vers Israël

Air Canada a annoncé aujourd’hui une expansion de ses services entre le Canada et Israël, avec le lancement d’une liaison sans escale saisonnière entre Montréal et Tel-Aviv et la transformation de son service direct Toronto–Tel-Aviv actuel en service quotidien exploité toute l’année. « Compte tenu des nouveaux services qui seront inaugurés cet été — pour une hausse de 28 % de la capacité par rapport à l’été 2016 —, Air Canada sera le transporteur proposant le plus de places et la plus grande fréquence entre ces deux pays », peut-on lire dans le communiqué.