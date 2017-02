L’actif net de l’OIRPC recule

Toronto — L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada a vu la valeur de son actif net fondre de 2,4 milliards au cours du trimestre clos le 31 décembre, pour se chiffrer à 298,1 milliards. Le gestionnaire de fonds de Toronto a attribué vendredi ce recul à une combinaison de facteurs saisonniers et du marché — notamment à une sortie de trésorerie de 4,1 milliards requise pour régler les obligations du Régime de pensions du Canada. Ces paiements ont surpassé le revenu de placement net de 1,7 milliard de l’OIRPC réalisé pendant le troisième trimestre. Le gestionnaire de fonds a en outre qualifié le rendement du trimestre d’octobre à décembre de « modeste ». Celui-ci témoigne du plus important repli enregistré sur un même trimestre pour les titres à revenu fixe des marchés nord-américains depuis la création de l’OIRPC, a-t-il précisé. En conséquence, son portefeuille a livré un rendement de placement brut de 0,64 % pour le plus récent trimestre, ou de 0,56 % après tous les coûts. Pour les neuf premiers mois de l’exercice 2016-2017, le taux de rendement brut s’est établi à 7,1 %, tandis que le taux de rendement net était de 6,9 %.