Agropur a trouvé son nouveau président

Longueuil — René Moreau est devenu vendredi le nouveau président d’Agropur, au lendemain de la 78e assemblée de la coopérative laitière. Producteur laitier de la région de Warwick, M. Moreau, qui est membre du conseil d’administration depuis 1998 et vice-président depuis 2012, succède à Serge Riendeau, qui a tiré sa révérence après un règne de 15 ans. Agronome de formation et titulaire d’un certificat en gouvernance de sociétés, M. Moreau représente la coopérative aux conseils d’administration du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité ainsi que de Coopératives et Mutuelles Canada.