Vigoureux rebond des exportations chinoises en janvier

Pékin — Les exportations chinoises ont rebondi en janvier bien plus vigoureusement qu’attendu après leur plongeon de 2016, tandis que les importations accéléraient : signe d’une précaire reprise d’un des piliers de la deuxième économie mondiale, aidée par le coup de pouce saisonnier du Nouvel An lunaire.

Les exportations du géant asiatique, principale puissance commerciale de la planète, ont grimpé le mois dernier de 7,9 % sur un an, pour totaliser 182,8 milliards de dollars, selon les chiffres dévoilés vendredi par les douanes chinoises. Cela témoigne d’une embellie spectaculaire pour les exportations du pays, qui s’étaient repliées de 7,7 % sur l’ensemble de 2016 et avaient dévissé de 6,1 % sur le seul mois de décembre.

De quoi suggérer un ressaisissement de la demande extérieure, à l’heure où la conjoncture semble s’éclaircir chez les principaux partenaires de la Chine, Union européenne et États-Unis — où le nouveau président, Donald Trump, a promis un ambitieux plan de relance.

« C’est intrinsèquement lié au sursaut de croissance en Europe, en Amérique et aussi dans les grandes économies émergentes […] Les perspectives pour les exportations chinoises sont donc bonnes », observait Shen Jianguang, analyste de Mizuho Securities, cité par l’agence Bloomberg.

Avant de tempérer aussitôt : « Si l’on excepte le risque d’une guerre commerciale entre Pékin et Washington… » Une menace alimentée par les velléités protectionnistes de Donald Trump, qui avait promis des droits de douane prohibitifs sur les produits de Chine.

Importations

Les importations de la Chine : elles se sont quant à elles envolées de 16,7 % en janvier, à 131,4 milliards de dollars. Elles marquent une accélération très marquée après une augmentation de seulement 3,1 % le mois précédent.

Cependant, ces chiffres sont « à prendre avec des pincettes, en raison du décalage du Nouvel An lunaire », tombé cette année fin janvier, contre une date en février en 2016, insiste Julian Evans-Pritchard, analyste de Capital Economics. Comme la majorité des entreprises musclent traditionnellement leurs achats et leurs importations avant les longs congés du Nouvel An, pendant lesquels tout le pays est paralysé, « une bonne partie du bond de janvier peut s’expliquer par un phénomène saisonnier », avertit-il.

L’excédent commercial chinois a pour sa part gonflé à 51,3 milliards de dollars en janvier, contre à peine 40 milliards le mois précédent.