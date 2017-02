L’économie canadienne a créé 48 300 emplois en janvier

Le marché du travail du Canada a continué de générer des emplois en janvier, mais les Canadiens voient malgré tout reculer leurs augmentations de salaire et leur nombre d’heures travaillées.

Quelque 48 300 emplois ont été créés le mois dernier, essentiellement grâce aux gains dans l’emploi à temps partiel et dans le secteur privé, a précisé vendredi Statistique Canada. Le rapport de l’agence fédérale sur la population active a fait état d’une hausse nette de 32 400 emplois à temps partiel en janvier, tandis qu’un total net de 15 800 emplois à temps plein a aussi été rapporté. Dans les deux cas, cependant, les chiffres ont été jugés trop faibles pour être statistiquement significatifs.

Taux de chômage

Ces augmentations ont permis au taux de chômage de passer de 6,9 % en décembre à 6,8 % en janvier. Les économistes s’attendaient à ce que le nombre d’emplois reste inchangé le mois dernier, et à ce que le taux de chômage se maintienne à 6,9 %, selon les prévisions recueillies par Thomson Reuters. Conséquemment, certains d’entre eux ont décrit la croissance d’ensemble du marché — qui a surpassé, une fois de plus, leurs attentes — de « très impressionnante » et de « remarquablement solide ».

« On dirait que nous croyons tous que cette séquence va finir par se terminer, mais elle ne fait que se poursuivre », a observé l’économiste principal du Mouvement Desjardins Jimmy Jean, soulignant que c’était le sixième mois consécutif que les données étaient supérieures aux prévisions.

Mais malgré le plus grand nombre de personnes au travail, M. Jean a noté que la composition des données sur l’emploi restait minée par certaines « faiblesses persistantes ». Il a notamment souligné la croissance décevante des salaires horaires en janvier, comparativement à l’an dernier. Ces salaires ont grimpé de moins de 1,3 %, ce qui était inférieur à l’inflation.

Selon M. Jean, les salaires horaires progressaient souvent, par le passé, d’entre 2 et 3 %, et quelques fois un peu plus. « Alors, il y a eu une détérioration soutenue de ce côté et il semble difficile de s’écarter vraiment de cette trajectoire », a affirmé M. Jean. Celui-ci a aussi noté que le nombre d’heures travaillées n’avait progressé que de 0,2 % en raison du plus grand nombre d’emplois à temps partiel.

Encourageant

La Banque du Canada s’est inquiétée du nombre d’heures travaillées et de la croissance des revenus, a rappelé M. Jean. Mais la banque centrale ne devrait pas être rassurée par les plus récentes données, même si le marché du travail poursuit son expansion.

L’économiste en chef du Conference Board du Canada, Craig Alexander, s’est dit encouragé de voir que la vague « étonnante » d’emplois créés au Canada dans la deuxième moitié de l’année dernière se poursuivait en 2017. Certains analystes souligneront les points négatifs du rapport, comme la hausse des postes à temps partiel, a-t-il prévenu. Mais M. Alexander croit qu’il est important de se souvenir que la création de près de 16 000 emplois à temps plein du mois dernier était saine en elle-même, même si la plupart des nouveaux emplois étaient à temps partiel.

Dans les 12 derniers mois, le Canada a vu la création nette de 276 100 emplois, grâce à l’ajout de 86 200 postes à temps plein et 189 900 autres à temps partiel.

Parmi les provinces, l’Ontario a affiché le gain net le plus élevé, avec 28 800 nouveaux emplois — une augmentation de 0,4 % par rapport à décembre, le taux de chômage se maintenant toutefois à 6,4 %. La plupart de ces nouveaux emplois, soit 23 500 d’entre eux, étaient cependant à temps partiel.

Au Québec

Au Québec, seulement 3400 emplois ont été créés le mois dernier, mais le taux de chômage a diminué de 0,3 point de pourcentage, à 6,2 %, parce qu’un moins grand nombre de personnes étaient à la recherche d’un emploi.

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) fait ressortir que par rapport à janvier 2016, on dénombre 97 100 emplois de plus au Québec (+ 2,4 %), contre 276 100 de plus pour l’ensemble du Canada (+ 1,5 %).

Faisant une lecture du quatrième trimestre de 2016, l’ISQ retient que « le Québec enregistre sa plus forte hausse d’emplois depuis le deuxième trimestre 2002 ». Au cours des trois derniers mois de 2016, l’emploi a augmenté de 44 400 ou de 1,1 %. « Cette progression fait suite à une croissance au troisième trimestre et à une stabilité aux premier et deuxième trimestres 2016. C’est d’ailleurs la plus forte progression de l’emploi depuis le deuxième trimestre 2002. La hausse de l’emploi à temps plein (+ 29 400) est presque le double de celle observée dans l’emploi à temps partiel (+ 15 000) », poursuit l’ISQ.

Le taux d’emploi s’établissait à 60,6 % au Québec, contre 60,8 % en Ontario et 61,3 % au Canada. Quant au taux d’activité, il s’est fixé respectivement à 64,8 %, à 64,9 % et à 65,8 %.



Avec Le Devoir