Recul du bénéfice de Domtar

Domtar a fait état jeudi d’un bénéfice net et ajusté en recul d’environ 20 %, attribuable notamment à une baisse des prix de vente et des coûts plus élevés. La papetière, qui compte des bureaux à Montréal mais aussi à Fort Mill, en Caroline du Sud, a enregistré un bénéfice net et ajusté de 47 millions $US pour les trois mois clos le 31 décembre 2016, comparativement à un bénéfice net de 57 millions lors de la période correspondante de l’année précédente. Le bénéfice ajusté par action s’est chiffré à 75 ¢ US. Le chiffre d’affaires de Domtar s’est élevé à 1,27 milliard au quatrième trimestre.