Suncor renoue avec la rentabilité

Calgary — Le géant canadien des hydrocarbures Suncor a renoué avec la rentabilité au quatrième trimestre, grâce à un bénéfice net de 531 millions ou 32 cents par action. L’entreprise annonçait au même moment l’an dernier une perte de 2 milliards ou 1,38 $ par action. Suncor a comptabilisé un bénéfice d’exploitation de 636 millions ou 38 cents par action, comparativement à une perte d’exploitation de 26 millions ou 2 cents par action pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La production en amont totale de Suncor a atteint 738 500 bep/j pour le quatrième trimestre de 2016, par rapport à 582 900 bep/j pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. Les volumes de production du secteur Sables pétrolifères ont légèrement diminué à 433 400 b/j, en comparaison de 439 700 b/j au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Pour l’exercice, Suncor affiche un bénéfice de 445 millions, comparativement à une perte de 2 milliards l’an dernier. Suncor a enfin annoncé le départ à la retraite du président du conseil d’administration, James W. Simpson. Il sera remplacé par Michael Wilson, membre actuel du conseil d’administration et de ses comités de gouvernance et des ressources humaines et de la rémunération. La retraite de M. Simpson prendra effet à la clôture de l’assemblée générale annuelle de Suncor le 27 avril 2017.