Le bénéfice de Telus chute de 69%

Vancouver — Le géant canadien des télécommunications Telus a affiché jeudi un bénéfice net attribuable aux actions ordinaires de 81 millions ou 14 cents par action au quatrième trimestre, soit une dégringolade de 69 % par rapport au bénéfice de 261 millions ou 44 cents par action annoncé au même moment l’an dernier. Ses produits d’exploitation trimestriels ont toutefois progressé de 2,7 % pour atteindre 3,3 milliards. Cela refléterait la hausse des produits tirés des services de données et la croissance du nombre d’abonnés dans les secteurs mobiles et filaires. Le bénéfice net ajusté de Telus a glissé de 2,5 % au quatrième trimestre, passant de 324 millions ou 54 cents par action à 316 millions ou 53 cents par action. Durant le trimestre, Telus a attiré 127 000 nouveaux clients à ses services mobiles postpayés, Internet haute vitesse et de télévision, en hausse de 18 000 par rapport au même trimestre de l’année précédente et de 12 000 par rapport au trimestre précédent. Le conseil d’administration de Telus a déclaré un dividende trimestriel de 48 cents par action. Ce dividende sera versé le 3 avril 2017 aux détenteurs inscrits à la clôture des marchés le 10 mars 2017.