Investissement Québec ne s’inquiète pas par rapport à Trump

Bombardier

Gouvernance

La présence de nombreuses filiales américaines en sol québécois tend à rassurer Investissement Québec sur la suite des choses dans un contexte marqué par les poussées protectionnistes du nouveau président américain.Le bras de financement du gouvernement québécois, qui possède des bureaux à New York, à Los Angeles, à Chicago et à Atlanta, affirme que son équipe effectue une veille stratégique sur 2000 filiales au Québec et qu’elle en visite environ le quart bon an, mal an.« Plus de 40 % des filiales que nous suivons sont d’origine américaine. Nous allons continuer à développer nos actions aux États-Unis, mais il faut surtout travailler avec ce qu’on a déjà », a dit le p.-d.g. d’IQ, Pierre-Gabriel Côté, lors d’un discours au Conseil des relations internationales de Montréal.« Il faut s’assurer qu’elles comprennent bien, par des faits, que la présence au Québec procure un avantage compétitif important, surtout en innovation », a dit M. Côté.Une étude de KPMG effectuée l’an dernier a placé le Canada au premier rang des pays pour le fardeau fiscal des entreprises, Montréal se classant quatrième au palmarès des villes derrière Toronto, Vancouver et Manchester (Royaume-Uni). De plus, environ 35 États américains ont déjà le Canada comme principal partenaire commercial.« Je comprends le bruit, je comprends la peur, mais les faits vont faire la différence », a dit M. Côté lors d’une brève rencontre en marge de son allocution. Il a rappelé que le déficit commercial des États-Unis par rapport au Mexique est beaucoup plus grand que celui avec son voisin nordique.Par ailleurs, Investissement Québec voit d’un œil très favorable l’arrivée d’un nouveau joueur dans le soutien à Bombardier, qui bénéficie maintenant d’une injection financière d’Ottawa en plus de celle de Québec et de la Caisse de dépôt et placement.« C’est dans la continuité des besoins qu’avait Bombardier. C’est positif pour notre investissement. Le soutien continue et l’entreprise va mieux », a dit M. Côté.Presque un an et demi après l’annonce d’un plan d’aide du gouvernement québécois, qui est passé par IQ pour prendre 49,5 % du programme d’appareils CSeries, le gouvernement Trudeau a dévoilé mardi soir un prêt sans intérêt de 372,5 millions remboursable d’ici quatre ans. Les deux tiers iront pour le développement de l’avion d’affaires Global 7000 alors que le reste ira à la CSeries.À l’automne 2015, l’aide annoncée par Québec se chiffrait à un milliard de dollars américains. De plus, la Caisse de dépôt a investi 1,5 milliard de dollars américains pour prendre 30 % de la division Transport, c’est-à-dire celle qui fabrique les trains et wagons.Les informations qui circulaient depuis des mois laissaient entendre que Bombardier demandait à Ottawa d’injecter la même somme que Québec, soit un milliard, mais qu’Ottawa souhaitait des changements à la gouvernance de l’entreprise. Bombardier est contrôlée par la famille Bombardier-Beaudoin grâce à des actions à droits de vote multiples lui donnant plus de poids par rapport aux actionnaires ordinaires.Invité à dire si le gouvernement fédéral aurait dû ou pu en mettre plus, M. Côté a dit : « L’aide a été ciblée en fonction de programmes en particulier, c’est une approche différente. C’est ni meilleur ni moins bon que la nôtre. Ça allait probablement avec les besoins de Bombardier. »À la Bourse de Toronto, l’action de Bombardier a terminé la journée en hausse de 2 % à 2,60 $. Son cours a triplé depuis un an, stimulé entre autres par des commandes importantes d’Air Canada et de Delta.