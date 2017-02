Intel : 7 milliards en Amérique

Washington — Le géant américain des puces électroniques Intel a annoncé mercredi à la Maison-Blanche, aux côtés du chantre du « made in America » Donald Trump, un investissement de 7 milliards de dollars dans une usine en Arizona. Le président américain, qui a fait du retour de la production industrielle aux États-Unis une priorité de son mandat, a directement fait le lien entre son arrivée au pouvoir et cet investissement. Le groupe américain a lui évoqué une « mise à jour » d’une décision prise en 2011. À l’époque, Intel voulait investir 5 milliards pour l’usine dans le sud-ouest des États-Unis. L’usine n’était pas terminée après l’annonce de 2011 en raison d’un manque de demande, a expliqué un porte-parole d’Intel, précisant que la somme de 7 milliards représente un « nouvel » investissement. Celui-ci va permettre la création de 3000 emplois à forte valeur ajoutée et « à hauts revenus », explique Intel. Et indirectement, ce seront 10 000 créations d’emploi qui en résulteront.