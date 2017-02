Fusion entre Unigestion et Akina

Unigestion et Akina ont annoncé la signature d’un accord de fusion de leurs activités de placements privés pour donner naissance à un leader du secteur sur le marché global des petites et moyennes capitalisations, avec 6 milliards $US d’actif sous gestion et 54 professionnels dédiés travaillant depuis Genève, Zurich, Londres, New York et Singapour. Une fois la fusion achevée, le total de l’actif sous gestion d’Unigestion dépassera les 23 milliards $US, dont 25 % dans les placements privés, « qui deviendra ainsi le deuxième grand pilier de son offre d’investissement (avec les actions, les produits alternatifs et le multi-actifs) », peut-on lire dans le communiqué.