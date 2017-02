Valener affiche un bénéfice en baisse

Valener a affiché mercredi un bénéfice net du premier trimestre en baisse de 41,6 % par rapport à la même période un an plus tôt, ce qu’elle a principalement attribué à « un ajustement ponctuel comptable » au premier trimestre de l’exercice précédent. Le véhicule d’investissement pour le public dans la société en commandite Gaz Métro a ainsi dévoilé un bénéfice net de 23 millions pour le trimestre clos le 31 décembre, comparativement à celui de 39,4 millions affiché lors de la même période un an plus tôt. Le bénéfice net ajusté a cependant grimpé à 20,3 millions, soit 52 ¢ par action, ce qui représentait une croissance d’un peu plus de 20 % par rapport à celui de 16,8 millions, ou 44 ¢ par action, engrangé un an plus tôt. Valener a attribué la hausse de son bénéfice ajusté à celle du profit ajusté de Gaz Métro, dans laquelle elle détient une participation directe de 29 %. De fait, le bénéfice ajusté du distributeur de gaz naturel s’est chiffré à 88,9 millions, en hausse de 18,4 % comparativement à celui de 75,3 millions affiché un an plus tôt. Le conseil d’administration de Valener a annoncé mercredi qu’un dividende trimestriel de 28 ¢ par action ordinaire serait versé, le 17 avril, aux actionnaires inscrits en date du 31 mars.