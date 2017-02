Dow et DuPont envisagent d’autres dessaisissements

New York — Dow Chemicals et DuPont proposent de nouveaux dessaisissements dans le but de convaincre les autorités réglementaires européennes d’approuver leur regroupement. Les deux entreprises spécialisées dans les produits chimiques ont l’intention de fusionner dans le cadre d’un accord évalué à 62 milliards $US, puis de se séparer en trois sociétés distinctes. Les autorités réglementaires se montrent méfiantes vis-à-vis de la proposition. Selon une porte-parole de Dow Chemicals, Rachelle Schikorra, Dow Chemicals et DuPont croient toujours être en mesure de conclure la transaction dans la première moitié de l’année. Les essaimages envisagés devraient avoir lieu environ 18 mois plus tard.