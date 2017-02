Aide financière à Bombardier: le Brésil dépose une plainte à l’OMC

Le Brésil a officiellement déposé une plainte contre le Canada à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), mercredi, pour l’octroi de subventions au secteur aéronautique, quelques heures seulement après que le gouvernement Trudeau eut octroyé un prêt sans intérêt de 372,5 millions $ à Bombardier.



Les autorités brésiliennes — qui critiquent particulièrement le programme de l’avion commercial CSeries — confirment avoir demandé des consultations dans le cadre du système de règlement des différends de l’OMC.



« Les subventions canadiennes affectent artificiellement la compétitivité internationale du secteur, d’une manière incompatible avec les obligations [du Canada à l’égard de] l’OMC », fait valoir le pays sud-américain, dans un communiqué.

D’après le Brésil, Bombardier a reçu des investissements gouvernementaux totalisant 2,5 milliards $ US l’an dernier, et de nouveaux investissements risquent de provoquer d’autres « distorsions » dans le secteur aéronautique, au détriment des intérêts brésiliens.



Prêt du gouvernement Trudeau



Cette décision survient moins de 24 heures après que le gouvernement Trudeau eut annoncé l’octroi d’un prêt de 372,5 millions $ à Bombardier, un montant bien en deçà de la demande de 1 milliard $ US déposée par l’entreprise en décembre 2015.



Présent à la conférence de presse, mardi soir, le ministre fédéral du Commerce international, François-Philippe Champagne, s’était montré prêt à défendre la décision de son gouvernement, lorsque questionné sur les critiques du Brésil.



Au total, le tiers du montant octroyé — environ 124 millions $ — sera consacré à la CSeries, tandis que les deux tiers de l’enveloppe serviront au Global 7000, construit en Ontario.



Consultations à venir



Les autorités brésiliennes s’attendent à ce que les consultations, qui constituent la première étape d’une dispute commerciale dans le cadre du mécanisme de l’OMC, puissent permettre de trouver des solutions aux problèmes soulevés.



Les deux pays devraient s’entendre au cours des prochaines semaines quant au moment ainsi qu’à l’endroit où se tiendront les pourparlers.



Concurrence



Sans surprise, l’avionneur brésilien Embraer — un des principaux rivaux du constructeur québécois d’avions et de trains — dit appuyer la décision du gouvernement du Brésil d’exiger des consultations.



Son président et chef de la direction, Paulo Cesar Silva, affirme que Bombardier a bénéficié de « subventions » pour développer la CSeries et vendre son avion à des prix « artificiellement bas ».



« Il est essentiel de niveler le terrain de jeu dans le secteur des avions commerciaux afin de s’assurer que la concurrence se fasse entre les entreprises et non les gouvernements », a-t-il indiqué, dans un communiqué distinct.



Depuis décembre dernier, le Brésil menaçait de se tourner vers l’OMC. Bombardier avait déjà affirmé pour sa part que tous les investissements effectués étaient « complètement conformes » à toutes les règles de l’organisation internationale.



Investissement du gouvernement Couillard



En 2015, le gouvernement Couillard avait injecté 1 milliard $ US dans la CSeries contre une participation de 49,5 pour cent dans le programme. La multinationale avait également vendu une participation de 30 pour cent de sa division ferroviaire à la Caisse de dépôt et placement du Québec pour 1,5 milliard $ US.



Le gouvernement Trudeau ainsi que Bombardier n’avaient pas commenté la décision du Brésil, mercredi avant-midi.