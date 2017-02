Le journaliste économique Éric Desrosiers honoré

Éric Desrosiers (centre), journaliste du Devoir, recevant son prix des mains de Michael Sabia (gauche), p.-d.g. de la Caisse de dépôt et placement du Québec

Le journaliste du Devoir Éric Desrosiers a remporté mardi la troisième place au Prix d’excellence en journalisme économique et financier, remis par la Caisse de dépôt et placement du Québec et Finance Montréal. Il s’est distingué parmi les cinquante journalistes d’une quinzaine de médias qui ont soumis leur candidature.

Le prix remis à Éric Desrosiers souligne l’excellence de trois chroniques publiées en 2016 dans la section Perspectives du Devoir. Les textes retenus sont « La fin de la mondialisation, ou pas », « Chassés du paradis » et « Les robots, le travailleur et son chien ».

Bourse de 2500 $

Le premier article aborde les difficultés que rencontre le commerce mondial, notamment les obstacles structuraux engendrés au lendemain de la libéralisation des échanges. Le deuxième lève le voile sur les bonnes et mauvaises conduites fiscales, au lendemain du scandale exposé par les Panama Papers. La troisième chronique aborde l’inégalité des travailleurs — selon leur emploi, leurs études ou le type d’économie auquel ils participent — devant la possibilité que leur travail soit un jour robotisé.

Le prix remis à Éric Desrosiers est accompagné d’une bourse de 2500 $. « Je suis très fière qu’Éric ait remporté ce prix d’excellence en journalisme économique et financier. Éric a une fine compréhension des enjeux économiques mondiaux et il excelle à les vulgariser. C’est un prix qui rejaillit sur toute l’équipe de la section Économie du Devoir », a réagi la rédactrice en chef du Devoir, Luce Julien.

Le journaliste Luc Chartrand, de Radio-Canada, a remporté le premier prix pour son reportage L’homme qui plantait les écologistes, diffusé à l’émission Enquête. Son travail a permis d’attirer l’attention sur la bataille que se livrent la multinationale de l’environnement Greenpeace et la compagnie forestière Résolu.

Le deuxième prix a été remis aux journalistes France Beaudoin et Jean-François Michaud, aussi de Radio-Canada, pour le reportage La gestion de l’offre au Québec, présenté à La facture. Les lauréats se partagent la deuxième place avec le journaliste Maxime Bergeron, de La Presse, qui s’est quant à lui démarqué avec son reportage Venezuela : Bienvenue au pays de l’inflation.