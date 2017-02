L’usage des données au coeur de l’examen du CRTC

La consommation de données a grimpé de 44% entre 2014 et 2015.

Les frais de déverrouillage des téléphones et le dépassement des limites de données ont occupé une bonne partie des discussions mardi lors des audiences du CRTC consistant à examiner le Code sur les services sans fil, en vigueur depuis l’été 2013.

Dans leurs témoignages, les grands fournisseurs, tels que Bell, Rogers et Vidéotron, ont soumis que le Code, qui balise un certain nombre de pratiques au bénéfice du consommateur, fonctionne bien et qu’aucun changement majeur ne devrait y être introduit.

Le CRTC, qui avait établi le Code en réponse aux préoccupations des consommateurs à plusieurs enjeux de taille, dont les factures-surprises, le langage et la durée des contrats, mène des consultations publiques depuis lundi.

Le nombre de plaintes ne cesse de diminuer, reconnaît le CRTC et les participants aux audiences, mais l’explosion de la consommation de données, pour ne nommer que cet enjeu, force les parties à s’interroger sur les meilleures façons d’aviser le titulaire d’un compte du dépassement des limites fixées par le forfait.

Le Code prévoit présentement qu’un fournisseur sans fil doit bloquer l’usage des données si la consommation entraîne des frais excédentaires de 50 $ pour un mois donné. Lors de son passage devant le CRTC, Rogers a soumis que cela peut convenir pour un compte n’ayant qu’une seule ligne, mais pas pour un plan familial à plusieurs usagers et appareils.

« En 2013, le forfait le plus populaire était celui d’une seule ligne, chaque usager ayant sa limite de données et sa responsabilité sur les frais »,a indiqué Rogers dans sa présentation. Or la composition du bassin de clientèle change si rapidement que les plans de partage forment aujourd’hui une grosse partie des comptes. Pour ceux-ci, l’entreprise propose un plafond de 100 $.

Fort usage de données

La consommation de données a grimpé de 44 % entre 2014 et 2015, a rappelé lundi le Centre pour la défense de l’intérêt public, selon lequel seul le titulaire du compte devrait être prioritairement avisé d’une surconsommation.

Tout au long des audiences, le CRTC a interrogé les compagnies sur leurs manières de signaler cette situation aux clients, leur demandant par exemple si un enfant de 12 ans pouvait, seul, donner son consentement à un dépassement. Certains fournisseurs envoient une notification directement aux appareils et avouent ne pas pouvoir déterminer l’âge d’une personne qui donne le consentement. Cela dit, ils offrent la possibilité au titulaire du compte de choisir les personnes pouvant le faire.

De son côté, Bell a estimé que « la satisfaction des clients relativement à la clarté des contrats est plus grande aujourd’hui, l’incidence des “factures-surprises” continue de diminuer et le nombre de plaintes auprès du CPRST est à la baisse », selon le vice-président aux affaires réglementaires de BCE, Rob Malcolmson.

Cependant, « comme d’autres intervenants, nous craignons que plus de règles puissent freiner l’innovation, réduire la souplesse nécessaire au caractère concurrentiel des fournisseurs et restreindre le choix des clients ».

Au sujet des frais de déverrouillage, qui se situent généralement à 50 $, les sociétés ont insisté sur le fait qu’ils aident à prévenir la fraude et qu’il ne s’agit pas d’un frein visant à empêcher les clients de faire le saut vers des concurrents. Ils affirment que ces frais servent entre autres à maintenir une base de données des codes de déverrouillage.

Les fournisseurs, notamment Québecor Média et Vidéotron, ont aussi demandé que le code soit modifié pour permettre que les contrats soient remis au client par voie électronique seulement.

Les audiences prennent fin aujourd’hui.