Ottawa octroie un prêt de 372,5 millions à Bombardier

Québec prend donc l’essentiel du risque de la commercialisation du programme CSeries. Longtemps attendu, l’appui d’Ottawa ne prendra finalement la forme que d’un prêt de 372,5 millions, remboursable, servant essentiellement d’appui au développement de l’avion d’affaires Global.



Quatre ministres se retrouvaient dans les locaux de Bombardier à Dorval, mardi soir, pour donner les détails d’une aide fédérale attendue de longue date. Le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, le ministre des Transports, Marc Garneau, la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, et le ministre du Commerce international, François-Philippe Champagne, étaient de l’événement.



L’annonce est venue : Ottawa consent un prêt de 372,5 millions, remboursable sur quatre ans, en appui au développement de l’avion d’affaires Global 7000 et du CSeries.

Il faut dire que depuis l’engagement de 1 milliard du gouvernement québécois à la fin octobre 2015, la tension financière a été abaissée de quelques crans chez Bombardier. Le 15 décembre dernier, le géant québécois de l’aéronautique précisait que les mesures de redressement mises en place portaient leurs fruits, que ses bénéfices afficheraient une solide croissance l’an prochain et qu’il aurait assez d’argent pour compléter son plan de redressement, disait alors le chef de la direction de Bombardier, Alain Bellemare, lors d’un entretien depuis New York.



Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a souvent interpellé son homologue fédéral pour qu’il investisse à même hauteur que Québec. Bombardier avait elle-même demandé 1 milliard $US au gouvernement fédéral.